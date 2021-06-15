2021/06/15 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي قصيدة اعترافات كازانوفا زمن الدم والأوصياء بكل زهو وكبرياء أقر و أعترف أننى مع سبق التربص والاصرار" متحرش " أصيل أبا عن جدفى سكون الليل أو صخب النهارنزيه أنا وأعمل بكل تركيزفالنساء كلهن فريسة بلا استثناء لست عنصريا ولا أؤمن بالتمييز وأحقق لهن العدل بكل سخاء أجنبيات ومصريات السمراوات و الشقراوات القبيحات والفاتنات فقيرات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعترافات كازانوفا زمن الدم والأوصياء - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعترافات كازانوفا زمن الدم والأوصياء - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).