2021/06/15 | 07:55 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، على أهمية استلهام "صلابة" المرجع الديني الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر، في بناء دولة قوية....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: نحتاج لصلابة الشهيد الصدر في بناء الدولة القوية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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