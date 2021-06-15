السيد عمار الحكيم: نحتاج لصلابة الشهيد الصدر في بناء الدولة القوية

2021/06/15 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، على أهمية استلهام "صلابة" المرجع الديني الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر، في بناء دولة قوية....

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