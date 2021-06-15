2021/06/15 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجات مشروب "كوكا كولا" من أمامه ناظريه خلال مؤتمر صحفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اشربوا الماء".. رونالدو يغضب شركة كوكاكولا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اشربوا الماء".. رونالدو يغضب شركة كوكاكولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).