محافظ البصرة: شرطة المحافظة بحاجة الى الدعم

2021/06/15 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي صفاء الفريجي اكد محافظ البصرة اسعد العيدانيnbsp ان شرطة المحافظة بحاجة الى الدعم، مشيرا الى ان تغير القيادات الامنية العليا مرتبطnbsp برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .وذكر المحافظ اسعد العيداني في تصريح صحفي تابعته المستقبل العراقي ان ”على ضوء زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي الى المحافظ الاسبوع الماضي واطلاعه على الوضع الأمني، حصل تغيير لقيادة الشرطة وفق تقديرات خاصة لرئيس مجل

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