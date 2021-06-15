محافظ بغداد يعلن عن توجه لبناء 1000 مدرسة في العاصمة

2021/06/15 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب ضاحي/ عادل احمد

حدَّد محافظ بغداد محمد جابر العطا، أمس الاثنين، عن أبرز المشاكل التي تواجه مشاريع إنشاء المدارس، فيما كشف عن توجه لبناء ألف مدرسة في العاصمة.وقال العطا إن «المحافظة عازمة على انشاء 300 مدرسة بعد جرد الساحات الموجودة داخل العاصمة»، لافتاً إلى أن «هناك مشاكل تواجه مشاريع إنشاء المدارس ، منها عدم وجود أراضٍ في المناطق المكتظة بالسكان كمدينة الصدر والمناطق الموجودة في رقعة تربيتي الرصافة الأولى والثانية وكذلك الكاظمية والأعظمية وغيرها من المناطق».وأضاف إن «هناك أراضي متوفرة في أطراف العاصمة، إلّا أنَّ الضغط السكاني موجود في المناطق السكنية ويتطلب انشاء مدارس فيها»، كاشفاً عن «توجه لإكمال بناء العديد من المدارس وصولاً إلى هدف بناء ألف مدرسة في العاصمة».وفي وقت سابق ، كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تفاصيل المشروع الوطني لبناء المدارس والذي يتضمن إنشاء 7 آلاف مدرسة في عموم العراق.وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «الخطة التي رسمها المشروع الوطني لبناء المدارس، تتضمن بناء 7 آلاف مدرسة، في المرحلة الأولى ستكون ألف مدرسة في عموم المحافظات».وأضاف أن «تحديد وقت المباشرة بالتنفيذ يتوقف على توقيع العقد مع الشركات»، مبيناً أن «اللجنة العليا لبناء المدارس فاتحت الشركات الصينية عبر السفارة الصينية في بغداد لتقديم العروض، لاختيار العرض الأنسب من أجل المباشرة بالتنفيذ».وأشار إلى أن «جميع المحافظات مشمولة بالخطة»، مؤكداً أن «توزيع أعداد المدارس يعتمد على معايير عدة منها الكثافة السكانية وحاجة كل محافظة للمدارس».

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