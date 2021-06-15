2021/06/15 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني خمس وزيرات من أصول عربية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة..تعرف عليهن pic.twitter.com/Xtn3x9cGF0 — إرم نيوز (@EremNews) June 14, 2021

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد الوزيرات من أصل عراقي في الحكومة الإسرائيلية يفوق عدد الوزيرات في الحكومة العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الوزيرات من أصل عراقي في الحكومة الإسرائيلية يفوق عدد الوزيرات في الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد الوزيرات من أصل عراقي في الحكومة الإسرائيلية يفوق عدد الوزيرات في الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).