عملية «أسود الجزيرة»: الإغارة على «داعش» غربا

2021/06/15 | 08:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت القوات العراقية الاثنين عن انطلاق عملية اسود الجزيرة العسكرية باسناد جوي لملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية المشتركة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه عن انطلاق عمليات «أسود الجزيرة الثانية» للبحث والتفتيش عن بقايا تنظيم داعش غربي البلاد.

وأشارت الى ان «قطاعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطاعات الملحقة بها انطلقت لتنفيذ عملية اسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) شمال غرب بغداد وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور.

وأوضحت الخلية ان «هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا تنظيم داعش ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد».

وكانت المرحلة الاولى من عمليات «أسود الجزيرة» قد انطلقت في الاول من شباط الماضي عبر تسعة محاور رئيسية لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق بحثا عن عناصر التنظيم في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم.

واثر ذلك وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي رفقة نائب قائد العمليات المشتركة إلى محافظة نينوى الشمالية .

ومساء الاثنين، اعلنت خلية الإعلام الأمني عن النتائج الأولية لعملية اسود الجزيرة الثانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن «قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات (الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) والقيادات والقطعات الملحقة بها وبأكثر من (10) محاور وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش الأبطال، شرعت بعملية اسود الجزيرة الثانية، للبحث والتفتيش عن عناصر داعش الارهابي، ضمن قاطع الجزيرة غربي البلاد».

وأضافت أن «اهم النتائج ضمن قيادة عمليات الجزيرة، كانت العثور على نفقين لعصابات داعش الإرهابية احدهم يحتوي ملابس عسكرية، ضمن منطقة السدة والمكسار ضمن محور لواء المشاة الالي الثلاثون تم حرقها وتدميرها بالكامل، كما تم تفجير مخبأ لعصابات داعش الإرهابية ضمن محور لواء المشاة الالي الثلاثون قرب منطقة كشيكش وتم العثور ايــــضا على مخبأ اخر ضمن قاطع الفوج الاول لواء المشاة الالي الثلاثون تم تدميره».

واشارت الى أنه «وضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تم تفجير عبوة ناسفة مسيطر عليها من قبل محور مقر القيادة على طريق السكريات، كما وتم تدمير مخبأين أحدهما يحتوي على ١٢ عبوة بلاستيكية C4والأخر كان مفخخ بالكامل وفي نفس السياق تم معالجة ثلاثة صهاريج من قبل طيران الجيش الابطال».

واوضحت انه «مازالت العملية مستمرة لتفتيش جميع القرى ضمن مناطق الواجب وحسب الاهداف المرسومة لها، وسنوافيكم تفاصيل أكثر لاحقاً».

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي قد كشف مؤخرا عن اسلوب تكتيكي جديد بدأ يتبعه لملاحقة بقايا خلايا تنظيم داعش وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان ان هذا «الأسلوب التكتيكي يعتمد أولاً على المعلومات الاستخبارية التي يتم جمعها وفق جهود كبيرة قبل انطلاق العمليات ومن ثم استدراج العناصر الإرهابية إلى هذه المنطقة ليتم استهدافها بالضربات الجوية فضلاً عن السيطرة على جميع الطرق المؤدية الى المنطقة .

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن «تكتيك» جديد لكشف الجرائم في بغداد، فيما أشارت إلى أنها تمتلك الإمكانية العالية بتتبع أماكن إطلاق الصواريخ.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن «لدى القوات الأمنية امكانيات عالية جداً بتتبع الأماكن التي تطلق منها الصواريخ، من خلال الكاميرات المنتشرة في قيادة عمليات بغداد وعند حدودها».

وأضاف أنه «تمَّت الاستعانة بكاميرات منتشرة في بغداد، بعد سحب مناطيد المراقبة»، مشيراً إلى «أننا نمتلك طائرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة، وهناك جهد فني وهندسي يعمل على ملاحقة الطيف الكهرومغناطيسي للاتصالات لتحليل الأمور».

وتابع انه «تمَّ استكشاف الكثير من الجرائم في بغداد من خلال هذا الجهد التكتيكي الجديد».

وحول الأنباء التي تتحدث عن نية التحالف الدولي قصف مواقع بالعراق، أكد الخفاجي أن «اجتماع اللجنة الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة شدد على احترام سيادة العراق»، لافتاً إلى أن «الحديث بشأن نية التحالف الدولي قصف مواقع في العراق لتحديد الجهات التي تقوم بقصف المواقع العسكرية، غير دقيق ومنافٍ لما تم تأكيده في الاجتماع الذي يجب له أن يكون هناك احترام لسيادة العراق».

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