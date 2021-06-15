2021/06/15 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني فاق عدد الوزيرات من أصل عراقي في الحكومة الإسرائيلية عدد الوزيرات في الحكومة العراقية.حيث ضمت الحكومة الاسرائيلية تسع وزيرات من اصل عربي خمسة منهن من اصل عربي.كما ضمت أربع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على الوزيرات العراقيات في الحكومة الاسرائيلية الجديدة المركز الخبري الوطني.

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