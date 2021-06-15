2021/06/15 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحبط عمليَّة لاستغلال المتقاعدين ومستفيدي الرعاية في المثنى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط عمليَّة لاستغلال المتقاعدين ومستفيدي الرعاية في المثنى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط عمليَّة لاستغلال المتقاعدين ومستفيدي الرعاية في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).