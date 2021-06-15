شميمة بيغوم: أحب أغاني كاني ويست.. وكنت غبية حين انضممت لداعش

2021/06/15 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت، الفتاة البريطانية، شميمة بيغوم، عن رغبتها من جديد بالعودة إلى المملكة المتحدة، مبررة قدومها إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بأنها كانت مجرد "طفلة غبية"، وفقا لما ذكرت صحيفة "ميرور".

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