2021/06/15 | 09:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط متهم يستمر باستقطاع المبالغ من المقترضين رغم السداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 09:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط متهم يستمر باستقطاع المبالغ من المقترضين رغم السداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط متهم يستمر باستقطاع المبالغ من المقترضين رغم السداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).