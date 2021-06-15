2021/06/15 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا مع تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين.وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.32٪، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية المركز الخبري الوطني.

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