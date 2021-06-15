اسعار النفط العالمي تسجل ارتفاعا جديدا

2021/06/15 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت اسعار النفط العالمي ارتفاعا جديدا اليوم الثلاثاء.وارتفع مزيج برنت 43 سنتاً ما يوازي 0.6 في المئة إلى 73.29 دولارا للبرميل ، بعد أن ارتفع 0.2 في المئة أمس الاثنين.وصعد خام غرب تكساس الوسيط ايضا، إذ زاد 41 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 71.29 دولارا./انتهى3

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