عائلتنا : النكبة والشتات والخسارات المتتالية - نهاد ابو غوش

2021/06/15 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش الآن وبعد سنوات طويلة..



بل عقود..



صار بإمكاني أن أفهم سبب النواح الدائم لأمي حين كانت تكون وحدها، أو تظن أنها وحدها، كانت تردد ما يشبه القصائد الطويلة، بكائيات ومراثي أثناء عملها اليومي الذي لا ينقطع، وطوال حياتها المثخنة بالفقدان والخسارات : في البداية ومع النكبة غاب ولداها الكبيران، محمد ظل في قرية أبو غوش غرب القدس، لكنه غاب عن أمي نحو 20 عاما، وموسى هاجر إلى البرازيل وغاب 40 عاما وعاد لمرة وحي ......





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