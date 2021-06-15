أسعار النفط تواصل الارتفاع.. كم بلغ خام برنت

2021/06/15 | 09:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغدادارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.32٪، إلى 73.09 دولارًا للبرميل وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.2٪ يوم أمس الاثنين.

وارتفع النفط الامريكي 25 سنتًا أو 0.24٪ إلى 71.10 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع 3 سنتات في الجلسة السابقة.

وارتفع النفط الخام هذا العام حيث أدت برامج التطعيم إلى قلب التيار ضد الوباء في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

مع ذلك ، قرار من المملكة المتحدة تخفيف تمديد القيود المفروضة على الفيروسات مع بعض التفاؤل بشأن الاستهلاك القوي في الصيف.

ووقف أعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين بما في ذلك روسيا – المجموعة المعروفة باسم أوبك + – الإنتاج لدعم الأسعار وسط الوباء.

كما يتابع تجار النفط احتمالات عودة محتملة لإمدادات الخام الإيرانية الرسمية، حيث تجري طهران والقوى العالمية محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين شكك نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فرص إحياء الاتفاق قبل الانتخابات الوطنية في 18 يونيو/ حزيران.

ويراقب المستثمرون والمتداولون أيضًا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء للحصول على إشارات حول موعد تقليص التحفيز النقدي.

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