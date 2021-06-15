2021/06/15 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني‏ أعلن محافظ ذي قار، أحمد عني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، توقيع العقد الأولي لتنفيذ مشروع مصفى ‏ذي قار النفطي.‏ وقال الخفاجي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم توقيع العقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع العقد الأولي لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي المركز الخبري الوطني.

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