2021/06/15 | 09:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رصد مركز الاعلام الرقمي، DMC قيام بعض صفحات فيسبوك في العراق بتغيير اسمائها واختيار اسماء اخرى لسياسيين او مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.وأوضح المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التغيير يأتي كبديل لعمل صفحة جديدة، حيث يستفيد السياسي الذي اصبحت الصفحة باسمه من عدد الاعجابات السابقة للصفحة من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفحات عراقية تغير أسمائها على فيسبوك لأسباب سياسية وإنتخابية first appeared on النور نيوز.

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