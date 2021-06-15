هل الرضاعة الطبيعية تنقل فيروس كورونا للأطفال؟.. دراسة تجيب

2021/06/15 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يحتوي حليب الأمهات المصابات بكوفيد-19 على آثار للفيروس، لكنه في المقابل ناقل للأجسام المضادة، وفقًا لدراسة أجرتها هيئة الأبحاث الإسبانية الحكومية التي أوصت تالياً بالرضاعة الطبيعية حتى في حال الإصابة.

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