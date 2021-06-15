محافظ بغداد: إجراءات مشددة على المولدات الأهلية لمنع رفع الأسعار

2021/06/15 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع-كرار خليل أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا،اليوم الثلاثاء،عن إجراءات مشددة على المولدات الأهلية لمنع رفع الأسعار.وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" تجهيز العاصمة بغداد بالطاقة الكهربائية بدأ يقل بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة"، مبيناً أن "هناك متابعة شديدة على المولدات الأهلية لمنع رفع الأسعار".وأضاف أن"هناك ضوابط حددت لأصحاب المولدات الأهلية،بالإضافة الى لجان خاصة لمتابعة عملهم لمنع رفع سعر الأمبير المحدد، لافتاً الى أن"هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات".وتوعدت محافظة بغداد، في وقت سابق باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لأصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرات المحددة.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، :إنه"بتوجيه من محافظ بغداد عٌقد اجتماع في آيار الماضي مع مسؤولي الوحدات الإدارية ومديري النواحي والقائممقامين، بحضور عدد من النواب والمحافظ، لبحث ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المولدات الأهلية والحكومية في العاصمة".وأضاف أنه" تمخض خلال الاجتماع الكثير من المحاور ، حيث لوحظ خلاله بأن هناك تفاوتاً في تجهيز الطاقة بين منطقة وأخرى، بسبب سوء التوزيع من قبل وزارة الكهرباء"، مبيناً أنه"تم تخويل المسؤولين في الوحدات الإدارية بتحديد سعر الأمبير لمناطقهم حسب نوع التجهيز للطاقة".وتابع أنه "تم تحديد سعر 9 آلاف دينار للتشغيل الصيفي و14 ألف دينار للتشغيل الذهبي، مع إضافة ألف أو ألفي دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

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