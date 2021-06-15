2021/06/15 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بإخضاع عمليَّة تعيين وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، واستحصال مُوافقة وزير الماليَّة على ذلك، إضافةً إلى تدقيق موقف المُعيَّنين فيها من قبل هيئة النزاهة؛ نظراً لحساسيَّة تلك المواقع وكثرة المعلومات التي وردت إلى فرق تنفيذ الاستبانة عن تسنُّم عددٍ منها بأساليب قد يشوبها الفساد.وأوصت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف عن نتائج إستبانتها حول دوائر الضريبة الأكثر تعاطياً للرشوة first appeared on النور نيوز.

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