الكاظمي يثمن مواقف الشهيد الصدر: استشهاد الصدر كلمة تحولت الى منهج حياة عندما ينطق بها الكبار

2021/06/15 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مواقف الشهيد محمد محمد صادق الصدر.وقال الكاظمي في تغريدة اننا نستحضر في ذكرى الشهيد السيد محمد صادق الصدر الكلمة، تلك التي تتحول الى منهج حياة عندما ينطق بها الكبار، مضيفا ان الشهيد الصدر … Readmore

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