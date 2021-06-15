وزير الخارجية العراقي يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد لحل القضايا العالقة

2021/06/15 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزيرُ الخارجية فؤاد حسين، دولَ الجوار لعقدِ حوار ٍ في بغداد لتقريبِ وجهاتِ النظر وتعزيز ِ آليةِ الحوار لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة.واكد حسين خلال لقائِه وزيرَ الخارجية المصري سامح شكري، بالدوحة، حرصَ العراق على تعزيز التشاور … Readmore

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