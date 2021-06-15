كردستان العراق يتخذ إجراء يخص كورونا بشأن السفر مقابل مبلغ مالي – عاجل

2021/06/15 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

قررت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، اعادة النظر في الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص دخول المسافرين الى الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اسو حويزي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من أجرى فحصاً مختبرياً للفيروس قبل 48 ساعة، ويمتلك مستمسكاً موثوقاً به لا يخضع للفحص مرة اخرى عند دخوله الاقليم".

وأضافت حويزي، أن "من تلقى جرعتين من اللقاح، ولديه شهادة تثبت ذلك فأنه أيضاً لا يخضع مرة اخرى للفحص عند دخوله الاقليم في المعابر الحدودية او المطارات".

واتخذت السلطات الصحية في الاقليم، خلال الاشهر الماضية، اجراءات وقائية مشددة بحق المسافرين القادمين إلى كوردستان عبر مطاريّ أربيل والسليمانية أو المنافذ الحدودية البرية لمنع تفشي الفيروس، تقضي بإجراء فحص فيروس كورونا مقابل 30 دولاراً اجرة الفحص.

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