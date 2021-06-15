2021/06/15 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبارباشرت قيادة عمليات الانبار، اليوم، الثلاثاء، برفع سيطرة مهمة بالمحافظة.وذكر قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الجهد الهندسي لعمليات الانبار باشر اليوم برفع سيطرة مدخل البو خليفة بعد استباب الامن والاستقرار بفضل تعاون المواطنيين مع القوات الامنية وبفضل تضحيات وجهود رجالنا الابطال".وأضاف أن "الجيش مستمر بتقديم كل الدعم للمواطن"، لافتاً الى أن "الجيش العراق سيعتمد على الجهد الاستخباراتي لتدعيم الامن والاستقرار بدلا عن العوارض والسيطرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عمليات الأنبار ترفع سيطرة مهمة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عمليات الأنبار ترفع سيطرة مهمة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).