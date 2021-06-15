مدير معهد التطوير النيابي يهنئ الصحفيين بالعيد الوطني للصحافة

2021/06/15 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض الصحفيين بمناسبة العيد الوطني للصحافة .وقال في برقية التهنئة ان : مسيرة الصحافة العراقية خلال العقود الماضية كانت حافلة بالعطاء والانجازات والاقلام التي خطت تاريخ العراق واحداثه وحاجات المجتمع دون اغفال التحديات والمتاعب التي مرت وخاصة خلال الحقبة الديكتاتورية.واضاف فياض ان : الصحفيين العراقيين كانوا ومازالوا على قدر المسؤولية في تشخيص مواطن الخلل ورصدها واعتماد النقد البناء لتصحيح اي خلل موجود.واكد ان : دور الصحفيين سيبقى محوريا واساسيا في دعم النهوض بواقع الصحافة والصحفيين ومساندة الجهود الرامية لنقل الحقيقة وحماية حقوقهم لانهم يمثلون احد اعمدة النظام الديمقراطي في البلاد بعد سقوط النظام البائد ويجعلهم امام مسؤولية الحفاظ على ماتحقق من مكاسب في مسيرة قدموا خلالها تضحيات من الشهداء الابطال من اجل ايصال رسالة الحق والحقيقة./انمتهى3

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