سلام الشمري يهنئ الصحفيين بالذكرى 152 لعيد الصحافة العراقية 

2021/06/15 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الصحفيين العراقيين بالذكرى 152 لعيد الصحافة.وقال في برقية التهنئة : تمر علينا الذكرى السنوية لعيد الصحافة العراقية والاقلام الحرة الشريفة تعيش اجواء من حرية التعبير التي كفلها الدستور والنظام الديمقراطي الجديد.واضاف الشمري ان : مجلس النواب سيستمر في دعم حرية الاعلام من اجل ايصال الحقيقة بكل مهنية لبناء عراق حر مستقل ينعم به الجميع بالامن والاستقرار..../انتهى3

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