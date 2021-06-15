ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل تراجع احتمال وصول الخام الايراني للاسواق قريباً

2021/06/15 | 10:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.وارتفع مزيج برنت 43 … Readmore

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