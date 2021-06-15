ظاهرة “مزعجة” ستلازم العراق طوال الصيف: 300 عاصفة تراب سنويًا ستضرب البلاد

2021/06/15 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذرت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، من تعرض البلاد الى عواصف ترابية مستمرة طوال اشهر الصيف بسبب تدني معدلات الامطار خلال الشتاء الماضي، مؤكدة ان الحلول تكمن باعادة الغطاء النباتي والتوسع بمشروع الواحات الصحراوية.

واجتاحت البلاد خلال الايام الماضية عاصفة ترابية، ادت الى قطع منظومة الكهرباء، عن عدد من المحافظات الجنوبية، بينما سجل عدد من المستشفيات حالات اختناق عدة بسبب كثافة الغبار والاتربة.

العواصف الترابية، التي ازدادت مددها وحدتها في مدن البلاد كافة منذ العام 1991، بحسب خبراء، امست ظاهرة ملازمة لحياة المواطنين، لاسيما خلال مواسم الجفاف، بينما يرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن “العراق أصبح بلدا مصدرا للعواصف الترابية ولم يعد يتأثر بها فحسب.



ويتوقع البرنامج ان تتعرض البلاد الى ما لا يقل عن 300 عاصفة ترابية سنويا.

وقال المستشار في وزارة الزراعة مهدي القيسي في تصريحات للصحيفة الرسمية ان “الممارسات الخاطئة اسهمت بتدهور الغطاء النباتي للمراعي الطبيعية، وكذلك الاستغلال غير المدروس للموارد المائية وما نتج عنه من تملح للتربة، والزراعة الهامشية بالاراضي غير مضمونة الامطار والرعي الجائر، كل ما سبق ادى لتكوين الكثبان الرملية المتحركة وبالتالي ازدياد معدلات العواصف الترابية خلال مواسم الجفاف”.

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