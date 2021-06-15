واسط تتصدر المحافظات المسوقة لمحصول الحنطة

2021/06/15 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تصدرت محافظة واسط، المحافظات العراقية المسوقة لمحصول الحنطة بتسويقها ٩١٠ آلاف طن.

اللجنة الزراعية في واسط، انتهاء موسم الحصاد وتسويق الحنطة لهذا الموسم الذي سجلت في المحافظة موقع الصدارة الأول في إنتاج محصول الحنطة بتسويق .

وقال رئيس اللجنة الزراعية في المحافظة محمد المياحي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "٧٧٠ ألف طن تم تسويقه إلى سايلوات وزارة التجارة و ٤٠ ألف طن إلى سايلوات شركات البذور التابعة لوزارة الزراعة بالإضافة إلى مايقارب ١٠٠ ألف طن مدورة للاستهلاك المحلي (بذور وخبز واستخدامات غذائية أخرى)".

وأضاف البيان أن "المحافظة حققت زيادة في إنتاج الحنطة هذا العام بنسبة ١٠٪؜ مقارنة بالعام الماضي رغم المصاعب التي يعاني منها القطاع الزراعي".

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