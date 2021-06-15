الخزعلي: نرفض المفاوضات الامريكية-الايرانية لن تنفع المحتل وسينزل الحشد الى الشارع للدفاع عن نفسه

2021/06/15 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن مفاوضات أميركا مع الجمهورية الإسلامية لن تنفعهم في هذا المجال، مهددا بنزول قوات الحشد الشعبي إلى الشارع.ووجه الخزعلي كلامه في خطاب له بذكرى وفاة المرجع الديني محمد الصدر الى “أمة … Readmore

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