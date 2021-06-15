الدول الأعضاء في حلف الناتو تعلن زيادة الدعم المقدم للعراق في المجالين الاستشاري والمادي

2021/06/15 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدول الأعضاء في تحالف الناتو، عن زيادة الدعم المقدم من قبل الحلف إلى العراق.جاء ذلك في البيان الختامي للقمّة التي عقدتها دول الحلف في بروكسل.وذكر الحلف أنه سيرفع من مستوى الدعم المقدم من قبل الحلف إلى العراق … Readmore

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