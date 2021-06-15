البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز لأميركا دخول الحرب ضد العراق

2021/06/15 | 10:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون الذي صدر في العام الفين واثنين وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق.

بيان للبيت الأبيض أكد ان إدارة الرئيس جو بايدن تؤيّد إلغاء القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، مبينا ان تأثير ذلك الإلغاء سيكون محدوداً على العمليات العسكرية الحالية.

ومن المتوقع ان تتم المصادقة على الغاء القانون من قبل الكونغرس هذا الأسبوع، وذلك على خلفية الأغلبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في المجلس.

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