2021/06/15 | 10:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنتْ وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، خطة وطنية لمتابعة نشر لقاحات كورونا ومتابعة عمل منافذ التطعيم في بغداد والمحافظات، بينما استحدثت منافذ خاصة خارج المستشفيات لاجراء مسحات كورونا منعا لانتقال العدوى بين المواطنين.وكشفت الوزارة في تصريحات للصحيفة الرسمية عن تنفيذ خطة وطنية لنشر لقاحات كورونا ومتابعة اليات عمل المنافذ التلقيحية.وتضمنت الخطة بحسب …

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