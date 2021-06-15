وزارة الزراعة تتلقى دعوة من بيلاروسيا

2021/06/15 | 10:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت ببيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة محد الخفاجي لزيارتها.وذكر بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه ان الخفاجي “استقبل الإثنين وكيل وزارة الخارجية في بيلاروسيا (ميكالاي باريسيفيتش) والوفد المرافق له وعبر خلال اللقاء عن انفتاح الوزارة على مختلف الدول، وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية لخدمة الاقتصاد الوطني”.وأضاف البيان “كما تم مناقشة …

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