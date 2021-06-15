في المثنى.. النزاهة تضبط متهمين يمارسون اعمالا غير قانونية

2021/06/15 | 10:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في محافظة المثنى، مُؤكِّدةً ضبطها (5) خمسة مُتَّهمين يمارسون أعمالهم بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون.وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، “بتمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في المثنى من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في المثنى..



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