مسؤولة في مختبر ووهان تنفي مجدداً نظرية تسرّب فيروس كورونا من معهدها

2021/06/15 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرة أحد مختبرات معهد الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، من جديد نظرية أن يكون فيروس كورونا الذي تسبب بوباء كوفيد-19 تسرّب من معهدها، في مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الاثنين.وقالت الدكتورة شي تجينغلي التي أجابت على أسئلة الصحيفة … Readmore

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