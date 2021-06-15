بايدن يريد إحياء الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بمواجهة الصين

2021/06/15 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فرنسواز ميشال يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف إحياء شراكة تراجعت في عهد سلفه دونالد ترامب، وتقصّي مدى دعم دول التكتل لبلاده بمواجهة الصين، في وقت ترفض باريس وبرلين الاصطفاف تماما مع واشنطن.… Readmore

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