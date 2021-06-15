البنك الدولي يدخل على خط تنظيم الحماية الاجتماعية في العراق عبر خطتين

2021/06/15 | 10:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، الاتفاق مع البنك الدولي على تطبيق خطتين للتأهيل والتطوير وتحديث نظام الحماية الاجتماعية لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين عليه.

وقالت وكيلة الوزارة عبير الجلبي، في حديث للصحيفة الرسمية، ان “فريقا وزاريا شكل لغرض المضي في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء للإصلاحات الحكومية للعام الحالي في توقيتات زمنية محددة”، منوهة بـ “ضرورة البدء بخطوات عملية بعيدة عن الجانب النظري، من خلال إعطاء سقوف زمنية ثابتة للإجراءات وآليات تطبيقها، والحرص على تقديم الفريق الوزاري تقارير شهرية تتضمن الافكار والمقترحات التي تدعم خطوات الاصلاح الفعلي”.

واضافت الجلبي، ان “الوزارة اتفقت مع البنك الدولي على تطبيق خطتين، الاولى للتأهيل والتطوير والثانية للحماية الاجتماعية ضمن برامج محددة، لوجود حاجة ماسة للدعم في تنفيذ تلك البرامج”.

واشارت الى ان “هناك خطة لتنفيذ مشروع توحيد وتطوير قاعدة بيانات الوزارة وكذلك الربط الشبكي الذي سيسهم في تحسين نظام الحماية ويستبعد الطارئين والمتجاوزين على النظام”.

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