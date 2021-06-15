مخلفات حربية تنهي حياة 3 أشخاص جنوبي الناصرية

2021/06/15 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 اشخاص إثر انفجار مخلفات حربية جنوبي مدينة الناصرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار مخلفات حربية بمنطقة تل اللحم في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أنه "تم نقل الجثث إلى الطب العدلي".

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