العمل: خطة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي

2021/06/15 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، الثلاثاء، الاتفاق مع البنك الدولي، على تطبيق خطتين للتأهيل والتطوير وتحديث نظام الحماية الاجتماعية.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقاً وزارياً شُكِّل لغرض المضي في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة الإصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء للإصلاحات الحكومية للعام الحالي في توقيتات زمنية محددة".

وأشارت إلى "ضرورة البدء بخطوات عملية بعيدة عن الجانب النظري، من خلال إعطاء سقوف زمنية ثابتة للإجراءات وآليات تطبيقها، والحرص على تقديم الفريق الوزاري تقارير شهرية تتضمن الأفكار والمقترحات التي تدعم خطوات الإصلاح الفعلي".

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