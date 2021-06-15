أمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل مشروع تطوير مداخل بغداد

2021/06/15 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع تأهيل وتطوير مداخل بغداد.وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المكلفة بتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل بغداد وشوارعها، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، باشرت أعمالها خلال الفترة السابقة من خلال التحضيرات اللازمة لإقامة المشروع".وأضاف أن "الجهات المشاركة هي، وزارة الاعمار والإسكان ومحافظة بغداد وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة، لاختيار مواقع البوابات والجسور الموحدة لكل بوابة، وأيضاً سيتم تخصيص قسم بلدي لكل مدخل لمتابعة الصيانة والخدمات"، لافتاً الى أن "وزارة المالية خصصت الأموال اللازمة وتم إدراج المشروع ضمن قانون الموازنة لسنة 2021". وأشار الى أن "الأمين العام لمجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أعمال الجهات ذات العلاقة"، مؤكداً "تحديد العاشر من الشهر الحالي لتدقيق وإكمال التصاميم وجداول الكميات، ونهاية الشهر الحالي لإكمال إدراج المشروع في وزارة التخطيط".وأوضح أن "المداخل ستشمل (بغداد – بابل، بغداد – واسط، بغداد – ديالى، بغداد – الموصل، وبغداد – الفلوجة القديم)"، مشيراً الى أن "المداخل ستحتوي على بوابات ونقاط تفتيش بكافة خدماتها، وعرض الطريق سيكون (100) متر بأربع ممرات ذهاباً وإياباً، تحتوي على جزرات وسطية يتم تشجيرها مجهزة بالنافورات والإنارة".وتابع: "أيضاً يتضمن ممرات خاصة بالشاحنات، ومحطات للوزن واستراحة الركاب، وأيضاً تجهيز السيطرات بالكاميرات وأجهزة السونار والشاشات الالكترونية وجسور المشاة"، مبيناً أن "طريق بغداد – فلوجة يبلغ طوله (32.5) كم ،وطريق بغداد – الكوت يبلغ طوله 32,200 يمر بناحية الجسر والمدائن وبسماية وصولاً إلى قضاء الصويرة، بغداد – الحلة يبلغ طوله34 كم يصل إلى ناحية الإسكندرية، طريق بغداد – ديالى يبلغ طوله 12 كم يصل إلى ناحية جديدة الشط، طريق بغداد – الموصل يبلغ طوله 32 كم يصل إلى قضاء الدجيل".

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