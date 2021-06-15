نضج فواكه الصيف في شارزور

2021/06/15 | 10:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب حلول فصل الصيف بدأت انواع من الفواكه بالنضج حيث سيقوم المزارعون بجني محاصيلهم من الفواكه الصيفية.

عدسة PUKmedia تنقل لكم صورا من محاصيل لفلاحين في قرية كولكني التابعة لقضاء شارزور بمحافظة السليمانية.

PUKmedia / تصوير: محمد عبدالرحمن / شارزور

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