هيومن رايتس تتهم الأمم المتّحدة بتشارك بيانات لاجئين من الروهينغا بدون علمهم

2021/06/15 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أنّ الأمم المتحدة جمعت بيانات أكثر من 800 ألف لاجئ من الروهينغا في بنغلادش التي تشاركت لاحقاً هذه البيانات — بدون علم أصحابها — مع بورما، البلد الذي فرّوا منه، مطالبة بفتح تحقيق في … Readmore

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