2021/06/15 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (15 حزيران 2021). بغداد – بورصة الكفاح 149,550 ————– السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,000 150,000 ————– […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار أمام الدينار العراقي في السوق المحلية لليوم المركز الخبري الوطني.

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