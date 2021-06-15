توقف الخدمات الصحية في أشهر مستشفى للسرطان بالعراق

2021/06/15 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقفت الخدمات في مستشفى هيوا المختص لعلاج الأمراض السرطانية في محافظة السليمانية، الثلاثاء، جراء استمرار كوادره بالاعتصام احتجاجاً على عدم صرف مخصصاتهم المالية.

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وذكر مراسلنا، (15 حزيران 2021)، أن الكوادر الصحية في مستشفى هيوا الخاص بعلاج وتقديم العلاج لمرضى السرطان، احتجوا لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المشفى، بسبب عدم صرف مخصصاتهم ومستحقاتهم المالية للشهر السادس على التوالي.

وأضاف، أن الاعتصام أدى إلى توقف تقديم الخدمات الصحية في المستشفى.

وتابع، أن الكوادر الصحية المحتجة، رفعت لافتات تطالب وزارة صحة إقليم كردستان بصرف مستحقاتهم بأسرع وقت.

من جانبه، قال مدير المستشفى ياد النقشبندي لـ"ناس"، إن "حكومة كردستان قلصت تمويل المستشفى بنسبة 50%، وهم يطالبون بصرف المخصصات المتراكمة للكادر الصحي منذ 6أشهر".

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