2021/06/15 | 11:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الثلاثاء.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (15 حزيران 2021)، سجل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا، وجاء على النحو التالي :

بغداد - بورصة الكفاح

149,550

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

149,000

150,000

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اربيل / بورصة

149,650

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البصرة / بورصة

149,650

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الموصل / بورصة

149,700

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزول جديد غير متوقع للدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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