2021/06/15 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعاني تقريبا 60% من الناس خلال حياتهم من “حب الشباب”، الذي يظهر عادة على الوجه في مرحلة المراهقة ويختفي من تلقاء نفسه عند بداية العشرينات، لكنه يبقى طويلا مع حوالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه العادات اليومية تؤدي لظهور حب الشباب المركز الخبري الوطني.

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