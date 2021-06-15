الكاظمي بعيد الصحافة: نستذكر من سقط شهيد بسوح الدفاع عن العراق

2021/06/15 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بعيد الصحافة العراقية، مستذكرا من سقط شهيد في سوح الدفاع عن العراق.وقال الكاظمي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “أطيب التهاني […]

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