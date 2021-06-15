اجتماع أمني مهم في سنجار برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة

2021/06/15 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً ‏أمنياً مهماً في قضاء سنجار.‏

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، أن نائب قائد ‏العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعا أمنيا ضم مدير شرطة ‏سنجار وناحية الشمال ومدير طوارئ سنجار بحضور قائد عمليات غرب نينوى.‏

وأضاف، أن الاجتماع ناقش الوضع الأمني في تلك المناطق والتحديات والإجراءات ‏المتخذة في حماية اتفاقية سنجار والمضي قدما بتطبيقها.‏

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