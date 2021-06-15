الشيخ جمال الضاري: نُهنئ اصحاب الاقلام الحُرة التي كان لها الدور الأبرز في مواجهة الفتنة والإرهاب

2021/06/15 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الصحفيين العراقيين بمناسبة يوم الصحافة العراقية.

وقال الشيخ الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن جميع العراقيين يستذكرون شهداء الكلمة التي بقيت أعلى من صوت رصاصات الغدر، وجدد دعوته للحكومة من أجل الكشف عن القتلة المجرمين، وضرورة حماية الصحفيين بقوانين تعزز حرية عملهم في العراق.

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